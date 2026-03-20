Иран впервые ударил управляемой ракетой Nasrallah

Корпус стражей исламской революции заявил о том, что в рамках операции против объектов США и Израиля была впервые задействована управляемая ракета Nasrallah. Об этом сообщает Life.ru.

«В ходе этой волны (65-й) операции была применена ракета Nasrallah, являющаяся улучшенным и управляемым вариантом ракеты Ghadr», - говорится в заявлении КСИР.

Отмечается, что удары были нанесены по нефтеперерабатывающим заводам на территории Израиля - в городах Хайфа и Ашдод. Также были атакованы военные базы США, расположенные на Ближнем Востоке. Никаких дополнительных подробностей о новой ракете в Иране пока не озвучили.

Ранее ВМС Корпуса стражей исламской революции нанесли по базам США в Кувейте, ОАЭ и Бахрейне удар ракетами и БПЛА. Сообщалось, что удары были нанесены по базам «Минхад» и «Аль-Дафра» в Объединенных Арабских Эмиратах. Также были атакованы вертолетная база «Аль-Адаири» в Кувейте и база «Мина Салман» в Бахрейне, где находится штаб Пятого флота США.

До этого ВС Ирана атаковали ракетами промышленный комплекс Рас-Лаффан в Катаре. Это крупнейшее в мире предприятие по производству сжиженного природного газа. Сообщается, что комплексу был нанесен значительный ущерб. На территории возникло несколько пожаров. Кроме СПГ-завода там находятся еще несколько перерабатывающих предприятий и порт, предназначенный для экспорта сжиженного природного газа.