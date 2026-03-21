Израиль и США атаковали комплекс по обогащению урана в Натанзе

По данным организации по атомной энергии Ирана, опасных утечек после удара по объекту в Натанзе не произошло.
Ян Брацкий 21-03-2026 12:45
© Фото: Sha Dati XinHua Global Look Press

Военные Израиля и США атаковали комплекс по обогащению урана в Натанзе. Об инциденте сообщила пресс-служба организации по атомной энергии Ирана. По ее данным, утечек после удара не произошло. Сейчас специалисты контролируют ситуацию на местах.

«Комплекс по обогащению урана имени шахида Ахмади Роушана в Натанзе сегодня утром был атакован», - говорится в сообщении ведомства.

Это уже не первая подобная попытка американо-израильской коалиции атаковать комплекс. Две серии ракетно-бомбовых ударов он пережил первого марта, уточнили в организации, пишет 360.ru.

О том, что в Натанзе у Тегерана построен секретный ядерный объект, американцы сообщали еще осенью прошлого года. Под данным разведки США, объект значительно расширили после последней агрессии Израиля. Об этом говорят большие объемы вывезенного грунта и усиление охраны. В Вашингтоне сообщили, что завод в провинции Исфахан начали строить шесть лет назад. Глубоко под землей иранские ядерщики собрали центрифуги для обогащения урана. Там же якобы хранятся его запасы.

Очередная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. Авиация союзников нанесла серию мощных ударов по военным и гражданским объектам на территории Исламской Республики. Заявленная цель Вашингтона - уничтожение ядерной программы Тегерана и свержение действующего режима. В Тель-Авиве также пообещали не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Спустя три недели боев ни одна из этих целей не достигнута. Иран активно обороняется, нанося удары по американским объектам в регионе и целям в Тель-Авиве.

#Уран #сша #Ближний Восток #Израиль #Иран #натанз
