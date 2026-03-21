Иран атаковал находящуюся в 5 тыс. км от Тегерана базу Британии

Иран ударил двумя баллистическими ракетами по британской военной базе на острове Диего-Гарсия в Индийском океане, сообщает Al-Jazeera, ссылаясь на иранские источники. Агентство Mehr, не вдаваясь в подробности, подтвердило нападение.

Расстояние между архипелагом Чагос, где находится база, и Тегераном составляет более 5 тысяч километров. Атака на такой удаленный объект свидетельствует о неожиданных возможностях Ирана, заявили телеканалу эксперты.

Иранский удар по британско-американской военной базе в Индийском океане «меняет расклад сил» в войне для США, заявил преподаватель Дохинского института аспирантуры Муханад Селум. По его словам, запуск ракет в Диего-Гарсия означает, что у Ирана есть баллистические ракеты с дальностью действия более 4000 км, но об этом ранее ничего не сообщалось. Считалось, что у Тегерана есть вооружения дальностью действия составляет не более 2 000 км.

Ранее Иран применил двухступенчатую ракету «Саджиль» в конфликте с США и Израилем. Об этом сообщила пресс-служба КСИР. Кроме того, Тегеран впервые задействовал управляемую ракету «Насралла».