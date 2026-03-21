Ван Дамм и Сталлоне выразили соболезнования семье Чака Норриса

Ванн Дамм написал в соцсетях, что был знаком с Норрисом с юности. Сталлоне назвал ушедшего мастера единоборств и кинолегенду 1980-1990-х «великим человеком».
Сергей Дьячкин 21-03-2026 04:11
© Фото: Millennium Films, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Голливудский актер, культурист и мастер боевых искусств Жан-Клод Ван Дамм опубликовал в своих социальных сетях послание, посвященное смерти легендарного киноактера Чака Норриса. Слова соболезнования семье артиста адресовал и Сильвестр Сталлоне.

Ван Дамм выразил глубокие соболезнования родственникам и друзьям Норриса. Он отметил, что это невосполнимая утрата для всего мирового кинематографа. Он вспомнил, что их дружба зародилась еще на заре его карьеры.

«Мы знали друг друга с юных лет, и я всегда уважал его как человека», - цитирует Ванн Дамма 360.ru.

Соболезнования выразили Дольф Лундгрен и многие другие актеры. Сталлоне посвятил смерти Норриса отдельный пост, в котором признался что ему было очень приятно работать с ним вместе и назвал его «настоящим американцем во всех смыслах».

«Великий человек. Мои глубочайшие соболезнования его прекрасной семье», - написал Сталлоне.

19 марта Норриса доставили в больницу в штате Гавайи. Сообщалось, что, он находится в хорошем настроении. Актер проводил тренировку на острове. Не так давно Норрис отпраздновал свое 86-летие.

20 марта стало известно, что актер ушел из жизни. Родные и близкие актера в публикации в соцсетях подчеркнули, что Норрис был преданным мужем, любящим отцом и дедушкой, а также замечательным братом и «сердцем» своей семьи. Собственной работоспособностью и дисциплиной он вдохновлял миллионы людей по всему миру. 

Последнее, что опубликовал Норрис за несколько дней до смерти, было видео с тренировки. На кадрах видно, как легендарный мастер боевых искусств проводит занятия в свой день рождения. В коротком видеоролике он сказал, что не стареет, а повышает уровень (I don’t age, I level up).

Прозвище «Чак» Карлос Рэй Норрис приобрел еще в юности, во время службы в на базе ВВС в Южной Корее. Там же он увлекся единоборствами - сперва японским дзюдо, а затем корейским тансудо. В 1963 году Норрис открыл первую школу карате, к 1968 году у него уже была сеть из 32 школ карате. Стал чемпионом мира по карате в полутяжелом весе и сохранял это звание в течение семи лет.

Мастер боевых искусств запомнился зрителям как звезда культовых боевиков. Легендарная сцена боя с Брюсом Ли в фильме «Путь дракона» сделала Норриса узнаваемым. Широкую популярность ему принесли картины «Одинокий волк МакКуэйд»,«Лесной воин», «Парный удар», «Без вести пропавшие», «Отряд Дельта», «Порождение ада», «Око за око» и многие другие. В 1989 году у него появилась собственная звезда на «Аллее славы» в Голливуде. С 1993 по 2001 год выходил сериал «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски», где Норрис сыграл главную роль.

Популярным интернет-мемом стали «факты о Чаке Норрисе», обыгрывающие штампы кинобоевиков и иллюстрирующие чрезмерную силу, владение единоборствами, привлекательность и мужественность Норриса. Актер отнесся к этому с юмор и в ответ выпустил «Официальную книгу фактов о Чаке Норрисе: 101 любимый факт и рассказ Чака».

