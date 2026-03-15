Чака Норриса госпитализировали на Гавайях

Американского актера Чака Норриса доставили в больницу в штате Гавайи. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники.

Причина госпитализации мастера боевых искусств неизвестна. По данным источников, на которых ссылается портал, Норрис находится в хорошем настроении.

Стало известно, что накануне актер проводил тренировку на острове. Не так давно Норрис отпраздновал свое 86-летие.

Напомним, мастер боевых искусств запомнился зрителям как звезда культовых боевиков. Легендарная сцена боя с Брюсом Ли в фильме «Путь дракона» сделала Норриса узнаваемым. В 1989 году у него появилась собственная звезда на «Аллее славы» в Голливуде.