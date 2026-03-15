Чака Норриса госпитализировали на Гавайях

Накануне актер проводил тренировку на острове.
Виктория Бокий 19-03-2026 22:07
© Фото: Nicole Kubelka, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Американского актера Чака Норриса доставили в больницу в штате Гавайи. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники.

Причина госпитализации мастера боевых искусств неизвестна. По данным источников, на которых ссылается портал, Норрис находится в хорошем настроении.

«Характер происшествия нам неизвестен, однако нам сообщили, что Чак находится в хорошем настроении», - говорится в сообщении.

Стало известно, что накануне актер проводил тренировку на острове. Не так давно Норрис отпраздновал свое 86-летие.

Напомним, мастер боевых искусств запомнился зрителям как звезда культовых боевиков. Легендарная сцена боя с Брюсом Ли в фильме «Путь дракона» сделала Норриса узнаваемым. В 1989 году у него появилась собственная звезда на «Аллее славы» в Голливуде.

#сша #Голливуд #актер #Гавайи #больница #госпитализация #чак норрис
