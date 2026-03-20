Чак Норрис умер в возрасте 86 лет

Американский актер Чак Норрис ушел из жизни в возрасте 86 лет. Об этом сообщила семья мастера боевых искусств на его странице в Instagram*.

«С тяжелым сердцем наша семья сообщает о внезапной кончине нашего любимого Чака Норриса. Хотя мы хотели бы сохранить обстоятельства в тайне, пожалуйста, знайте, что он был окружен своей семьей и пребывал в мире», - говорится в сообщении.

Родные и близкие актера в публикации подчеркнули, что Норрис был преданным мужем, любящим отцом и дедушкой, а также замечательным братом и «сердцем» своей семьи. Собственной работоспособностью и дисциплиной он вдохновлял миллионы людей со всего мира.

В конце сообщения семья Норриса добавила, что поклонников со всего мира он считал своими друзьями. Их поддержка много значила для него.

Вчера американский портал TMZ сообщал, что Норриса доставили в больницу на Гавайях. За день до госпитализации у него была тренировка на острове.

