Чак Норрис умер в возрасте 86 лет

Актера госпитализировали вчера на Гавайях.
Виктория Бокий 20-03-2026 17:03
© Фото: United Archives, kpa Publicity, Globallookpress

Американский актер Чак Норрис ушел из жизни в возрасте 86 лет. Об этом сообщила семья мастера боевых искусств на его странице в Instagram*.

«С тяжелым сердцем наша семья сообщает о внезапной кончине нашего любимого Чака Норриса. Хотя мы хотели бы сохранить обстоятельства в тайне, пожалуйста, знайте, что он был окружен своей семьей и пребывал в мире», - говорится в сообщении.

Родные и близкие актера в публикации подчеркнули, что Норрис был преданным мужем, любящим отцом и дедушкой, а также замечательным братом и «сердцем» своей семьи. Собственной работоспособностью и дисциплиной он вдохновлял миллионы людей со всего мира. 

В конце сообщения семья Норриса добавила, что поклонников со всего мира он считал своими друзьями. Их поддержка много значила для него. 

Вчера американский портал TMZ сообщал, что Норриса доставили в больницу на Гавайях. За день до госпитализации у него была тренировка на острове. 

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальной сети Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

#сша #актер #чак норрис #голливудский актер #мастер боевых искусств
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
2
Броневики СВО. Часть 2
3
Российские буксиры. Часть 1
4
Военная приемка. 500-й выпуск
5
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
6
Оружие Египта
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
9
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
10
Военные инженеры Будды
