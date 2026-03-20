МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

За несколько дней до смерти Чак Норрис публиковал видео с тренировки

Легенда культовых боевиков ушел из жизни сегодня в возрасте 86 лет.
Виктория Бокий 20-03-2026 18:10
© Фото: Instagram*/chucknorris © Видео: Instagram*/chucknorris

Последнее, что опубликовал актер Чак Норрис за несколько дней до смерти, было видео с тренировки. Об этом стало известно из его соцсетей.

На кадрах видно, как легендарный мастер боевых искусств проводит занятия в свой день рождения. В коротком видеоролике он сказал, что не стареет, а повышает уровень (I don’t age, I level up).

Накануне актера госпитализировали вскоре после тренировки на Гавайях. Еще вчера американский портал TMZ делился, что Норрис находился в больнице в хорошем настроении.

О смерти легенды культовых боевиков сообщила сегодня его семья. По словам близких актера, он скончался в окружении своих родных. Чак Норрис, ставший символом брутальности и культурным феноменом, ушел из жизни в возрасте 86 лет.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальной сети Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

#актер #тренировка #чак норрис #голливудский актер #мастер боевых искусств
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
2
Броневики СВО. Часть 2
3
Российские буксиры. Часть 1
4
Военная приемка. 500-й выпуск
5
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
6
Оружие Египта
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
9
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
10
Военные инженеры Будды
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 