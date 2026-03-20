За несколько дней до смерти Чак Норрис публиковал видео с тренировки

Последнее, что опубликовал актер Чак Норрис за несколько дней до смерти, было видео с тренировки. Об этом стало известно из его соцсетей.

На кадрах видно, как легендарный мастер боевых искусств проводит занятия в свой день рождения. В коротком видеоролике он сказал, что не стареет, а повышает уровень (I don’t age, I level up).

Накануне актера госпитализировали вскоре после тренировки на Гавайях. Еще вчера американский портал TMZ делился, что Норрис находился в больнице в хорошем настроении.

О смерти легенды культовых боевиков сообщила сегодня его семья. По словам близких актера, он скончался в окружении своих родных. Чак Норрис, ставший символом брутальности и культурным феноменом, ушел из жизни в возрасте 86 лет.

