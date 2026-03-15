Фицо: ЕС рискует остаться с пустыми заправками из-за отказа от нефти РФ

В Словакии считают, что покупка российской нефти стабилизировала бы цены и повысила энергетическую безопасность Европы.
Виктория Бокий 21-03-2026 17:57
© Фото: Sergey Elagin, Business Online, Globallookpress

Евросоюз, отказываясь покупать нефть из РФ, рискует остаться с пустыми заправками. Об этом сообщает премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Со слов словацкого премьера, идеологические причины и ненависть мешает членам ЕС признаться, что их странам необходима российская нефть. Фицо считает, что восстановление нефтепровода «Дружба» было бы полезно для Европы и значительно стабилизировало бы цены и повысило энергетическую безопасность региона.

«Это чисто идеологические причины и ненависть, которые мешают государствам-членам Европейского союза надавить на Украину и сказать, что нам эта нефть (из России. – Прим. ред.) действительно нужна…И что мы будем потом делать? Будем идеологически храбрыми и гордыми? Будем все счастливы, что из-за ненависти к России у нас будут пустые заправки и не будет возможности заправиться?» - заявил словацкий политик.

Фицо поделился, что значительная часть государств-членов ЕС считает, что покупка российской нефти будет означать поражение. Но, по мнению премьера, нефть из РФ спасет Европу.

«Но значительная часть государств-членов Европейского союза говорит: “Боже, это будет поражение, если мы позволим, чтобы сюда пришла российская нефть и нас спасала”», - заключил Фицо.

Напомним, Венгрия и Словакия заблокировали выдачу кредита Украине от ЕС на сумму €90 млрд. По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, деньги Киев получит тогда, когда будет восстановлен нефтепровод.

Кроме того, Фицо предупредил коллег в Евросоюзе, что не поддержит положения заключительных документов саммита ЕС по Украине из-за отсутствия в них пункта о нефтепроводе «Дружба». Он подчеркнул, что любые попытки Европы продвигать более мягкие условия для Украины будут отвергаться.

