Венгрия и Словакия заблокировали решение саммита ЕС по кредиту для Киева

Евросоюз может подать в суд на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана из-за его вето на выделение Украине кредита.
Ян Брацкий 19-03-2026 17:00
© Фото: Zhao Dingzhe, XinHua, Global Look Press

Венгрия и Словакия блокировали решение саммита Евросоюза о выделении Украине кредита на €90 млрд. Решение отложено, говорится в заявлении по итогам встречи на высшем уровне.

«Европейский совет обсудил последнее развитие событий на Украине. Текст заявления в приложении 2/26 поддержали главы 25 из 27 государств ЕС. Европейский совет вернется к этой теме на следующей встрече», - говорится в итоговом коммюнике.

Документ, одобрение которого заблокировали Будапешт и Братислава, предусматривал выделение первого транша киевскому режиму уже в апреле. Теперь судьба кредита повисла в воздухе. Напомним, саммит лидеров стран Евросоюза проходит в Брюсселе 19-20 марта. Ранее сообщалось о планах европейских чиновников снять возражения Венгрии и Словакии по выделению денег Киеву.

Брошенная Орбаном в лицо Евросоюза перчатка не останется без ответа, уверены журналисты Politico. В своей статье они допустили «неизбежную расплату» главы венгерского кабмина. Не исключено, что Будапешт попробуют лишить права голоса, а самого Орбана засудить за отказ одобрить выделение денег Киеву. Противостояние Брюсселю называют пересечением красной линии Виктором Орбаном и намекают на последствия для него после парламентских выборов в Венгрии 12 апреля.

Венгрия и Словакия блокируют выделение денег Украине из-за перекрытого ею транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба». Для Будапешта и Братиславы эти поставки критичны. Киев уверяет в неисправности трубопровода, однако отказывается пускать на свою территорию проверяющих. Накануне была озвучена идея проинспектировать «Дружбу» силами Еврокомиссии. Однако глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал проверку без участия венгров и словаков большим фарсом.

#Украина #ЕС #кредит #Венгрия #словакия #орбан #дружба #Фицо
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
2
Броневики СВО. Часть 2
3
Российские буксиры. Часть 1
4
Военная приемка. 500-й выпуск
5
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
6
Оружие Египта
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
9
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
10
Военные инженеры Будды
