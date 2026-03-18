Фицо не поддержит выводы ЕС по Украине из-за отсутствия пункта о «Дружбе»

Словакия заблокирует попытки Еврокомиссии предоставить Украине более мягкие условия для вступления в ЕС.
Ян Брацкий 18-03-2026 13:08
© Фото: Alexis Sciard, Keystone Press Agency, Global Look Press

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупредил коллег по Евросоюзу, что не поддержит положения заключительных документов предстоящего саммита ЕС по Украине из-за отсутствия в них пункта о нефтепроводе «Дружба». Об этом политик рассказал на встрече с депутатами комитета по европейским делам словацкого парламента.

«Словацко-украинские отношения - это не билет в один конец, когда мы должны им все, а другая сторона не должна ничего», - добавил Фицо.

Он уточнил, что официальная Братислава поддерживает европейские перспективы Киева, но при соблюдении всех требований, которые предъявляются к странам-кандидатам. Любые попытки Европы продвигать более мягкие условия для Украины будут отвергаться, заверил он. По мнению Фицо, страны западной части Балканского полуострова значительно лучше подготовлены к вступлению в ЕС, чем Украина.

Ситуация с нефтепроводом «Дружба» омрачает отношения Украины со Словакией и Венгрией. С конца февраля российская нефть по нему не поступает. Киев уверяет в неисправности трубы. Будапешт и Братислава уверены, что Украина шантажирует их, склоняя на свою сторону в вопросе вступления в ЕС и выдаче европейского кредита. В качестве ответных мер Словакия прекратит поставки электричества на Украину с 1 мая 2026 года.

Фицо заявил, что украинская сторона не получит помощи в стабилизации своей энергосети, если ее запросит. Это первый ответный шаг, на который правительство Словакии имеет право без нарушения международных обязательств, отметил премьер.

#Украина #ЕС #Саммит #словакия #дружба #Фицо
