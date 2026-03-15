Экономист объяснила, зачем США разрешили торговать иранской нефтью

Разрешение США торговать погруженной на суда иранской нефтью может стабилизировать цены на отметке в $100 за баррель.
Ян Брацкий 21-03-2026 15:37
Власти США пытаются стабилизировать мировые цены на углеводороды, поэтому разрешили продавать иранскую нефть на танкерах. Об этом «Звезде» рассказала экономист-международник, доктор экономических наук Юлия Зворыкина. Для Вашингтона это часть единой стратегии по использованию чужих ресурсов в своих целях, уточнила она.

«Это ожидаемый шаг. Мы видим, что США реализовывали ту нефть, которая поставлялась из Венесуэлы. Таковы единые подходы к использованию чужих ресурсов. Этот шаг предпринят США для стабилизации рынка после проблем, возникших с транспортировкой нефти через Ормузский пролив. До 20% от всей нефти в мире приходится на этот транспортный коридор. Поэтому США сейчас пытаются стабилизировать ситуацию на рынке. Вполне возможно, это позволит сохранить стоимость нефти на уровне 100 долларов за бочку», - считает Зворыкина.

Минфин США выдал лицензию на доставку и продажу иранской нефти, погруженной на суда. Разрешение будет действовать до утра 19 апреля. За это время Штаты намерены вывести на рынок около 140 миллионов баррелей нефти.

Напомним, топливный кризис в мире произошел из-за того, что Иран перекрыл Ормузский пролив, по которому транспортируется нефть и сжиженный природный газ. Это стало ответом на американо-израильскую агрессию и удары по инфраструктуре Исламской Республики. Одним из первых топливный голод почувствовал на себе европейский рынок, цены на котором резкой выросли. Природный газ в ЕС подорожал на 35%, что вдвое превышает цены до начала операции США и Израиля.

На этом фоне председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны ЕС все равно не будут закупать российский газ, даже если возникнет его острый дефицит. По ее словам, у Брюсселя есть четкие цели, которых он придерживается. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подобное поведение Европы сравнил с выстрелом в ногу и допустил переориентацию наших энергоресурсов на новые перспективные рынки. С его слов, Москва будет действовать исходя из собственной выгоды в текущей ситуации.

#Экономика #сша #нефть #санкции #Ближний Восток #Иран #наш эксклюзив
