США надеются вывести на рынки 140 млн баррелей иранской нефти

Это поможет снизить временное давление на рынки, «спровоцированное Тегераном», заявил глава Минфина.
Владимир Рубанов 21-03-2026 08:51
© Фото: Ray Tang Keystone Press Agency, Global Look Press

Новая лицензия США позволит быстро вывести на мировой рынок около 140 миллионов баррелей иранской нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент. По его словам, это поможет снизить временное давление на рынки, «спровоцированное Тегераном».

По его словам, американское министерство финансов предоставило узконаправленное разрешение на продажу иранской нефти, которая уже находится в море. Временная разблокировка этих запасов позволит Соединенным Штатам быстро вывести около дополнительный объем энергоносителей на мировые рынки.

Накануне министерство финансов США выдало генеральную лицензию, разрешающую экспорт и продажу иранской сырой нефти и нефтепродуктов, которые были погружены на суда до 7:01 по московскому времени 20 марта. Срок действия разрешения истекает 19 апреля. Лицензия не распространяется на операции с участием компаний из КНДР, Кубы, ДНР, ЛНР и Крыма, а также их аффилированных структур.

Решение принято на фоне энергокризиса после фактической блокады коммерческого судоходства через Ормузский пролив. По нему проходит около 20% мировой нефти. После этого и после взаимных ударов по энергетическим объектам стоимость газа в Европе выросла на треть. Цена на реальные партии нефти в Азии доходит до $170 за баррель, стоимость авиакеросина достигает $210-240.

