Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны Евросоюза не смогут закупать российский газ, даже если в Европе возникнет дефицит энергоресурсов, который может привести к отключениям электричества. Об этом пишет Financial Times.

Председатель ЕК отметила, что у Брюсселя есть четкие цели, которых он придерживается. Так она ответила на вопрос журналиста о том, почему ЕС отказывается от импорта российского сжиженного природного газа, если это может вызвать энергетический кризис. Фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС продолжит реформировать энергетический сектор и переводить его на использование «зеленой» и производимой в Европе энергии.

Ранее сообщалось, что основным вопросом на предстоящем саммите в Брюсселе 19 марта станет энергетика, а не ситуация на Украине. Все участники встречи согласны, что необходимо срочно принять меры для сдерживания неконтролируемого роста цен на энергоносители.

Рост цен на газ и нефть в Европе начался с конца февраля из-за операции США и Израиля против Ирана. Это привело к перебоям в поставках нефти и газа на Ближнем Востоке. В результате удара Израиля по иранскому месторождению Южный Парс и ответного удара Тегерана по объектам QatarEnergy в Рас-Лаффане цена природного газа увеличилась в четверг на треть. Стоимость нефти превышала 110 долларов за баррель.

Специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев предрек Старому Свету катастрофические последствия энергетического кризиса. Он охарактеризовал ситуацию как надвигающееся «цунами цен» на энергоресурсы, которое опустошит Европу. Дмитриев связал эти риски с упрямой стратегической глупостью политиков, таких как Урсула фон дер Ляйен и глава европейской дипломатии Кая Каллас.