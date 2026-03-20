Песков: РФ может переориентировать энергоресурсы на новые рынки

Европа стреляет «себе в ногу», отказываясь от российских нефти и газа, добавил пресс-секретарь президента.
Владимир Рубанов 20-03-2026 13:33
© Фото: Igor Russak, dpa, Global Look Press

Россия переориентируется полностью на альтернативные рынки энергоресурсов, если будет понятно, что они более привлекательны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Европа продолжает «стрелять в ногу» своим избирателям, отказываясь от российских энергоносителей. В Кремле отметили, что Москва будет действовать в своих интересах и извлекать выгоду из текущей ситуации.

По словам Пескова, мировой спрос на удобрения тоже растет. И Россия может обеспечить предложение на рынке.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны ЕС не будут покупать российский газ даже при возникновении дефицита энергоресурсов и возможном отключении электричества. В Брюсселе в четверг обсуждали меры по снижению цен на энергоносители.

Рост стоимости газа и нефти в Европе начался в конце февраля из-за операции США и Израиля против Ирана. Она вызвала перебои в поставках нефти и газа на Ближнем Востоке. В результате атаки Израиля на иранское месторождение Южный Парс и ответного удара Тегерана по объектам QatarEnergy в Рас-Лаффане цена газа увеличилась на треть, а нефть выросла до 110 долларов за баррель.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
2
Броневики СВО. Часть 2
3
Российские буксиры. Часть 1
4
Военная приемка. 500-й выпуск
5
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
6
Оружие Египта
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
9
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
10
Военные инженеры Будды
