Песков: РФ может переориентировать энергоресурсы на новые рынки

Россия переориентируется полностью на альтернативные рынки энергоресурсов, если будет понятно, что они более привлекательны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Европа продолжает «стрелять в ногу» своим избирателям, отказываясь от российских энергоносителей. В Кремле отметили, что Москва будет действовать в своих интересах и извлекать выгоду из текущей ситуации.

По словам Пескова, мировой спрос на удобрения тоже растет. И Россия может обеспечить предложение на рынке.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны ЕС не будут покупать российский газ даже при возникновении дефицита энергоресурсов и возможном отключении электричества. В Брюсселе в четверг обсуждали меры по снижению цен на энергоносители.

Рост стоимости газа и нефти в Европе начался в конце февраля из-за операции США и Израиля против Ирана. Она вызвала перебои в поставках нефти и газа на Ближнем Востоке. В результате атаки Израиля на иранское месторождение Южный Парс и ответного удара Тегерана по объектам QatarEnergy в Рас-Лаффане цена газа увеличилась на треть, а нефть выросла до 110 долларов за баррель.