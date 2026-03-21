Улицы Тбилиси заполонили верующие, пришедшие проститься с Илией II

Католикос-патриарх всея Грузии Илия II умер 17 марта в тбилисской клинике в возрасте 93 лет.
Ян Брацкий 21-03-2026 13:51
© Фото: Кирилл Зыков, РИА Новости

Тысячи верующих со всех регионов прибывают в Тбилиси на панихиду по католикосу-патриарху всея Грузии Илии II. По улицам столицы «текут реки» людей. Многие несут в руках белые и красные розы в память о духовном лидере страны. 

Чтобы доставить на церемонию всех желающих, власти организовали бесплатный транспорт, который привозит людей из разных регионов Грузии. Панихида проходит в кафедральном соборе Самеба.

Напомним, Илия II умер 17 марта в тбилисской клинике в возрасте 93 лет. Грузинскую православную церковь он возглавлял с 1977 года. Это патриаршество стало самым длинным в истории страны. До похорон священнослужителя в стране будет действовать траур. Церемония погребения назначена на завтра. Вечный покой Илия II обретет в Сионском храме.

Ранее в Тбилиси состоялось траурное шествие в связи со смертью патриарха. Гроб с его телом перенесли из резиденции в кафедральный собор Святой Троицы. Сопроводил его многотысячный крестный ход.

#Грузия #Тбилиси #собор #Панихида #Илия II
