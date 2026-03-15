В Тбилиси проходит многотысячный крестный ход в связи со смертью Илии II

Гроб с телом патриарха переносят из патриаршей резиденции в кафедральный собор Святой Троицы.
Виктория Бокий 18-03-2026 18:29
© Фото: Telegram/pravoslavie

В Тбилиси проходит траурное шествие в связи со смертью патриарха Илии II. Об этом передает Союз православных журналистов и делится кадрами с места событий.

Сообщается, что гроб с телом патриарха переносят из патриаршей резиденции в кафедральный собор Святой Троицы. По последней информации, сейчас на улицах грузинской столицы проходит многотысячный крестный ход.

Процессия началась в 17.30 (16.10 по московскому времени). Она проходит в сопровождении духовенства, представителей власти и тысяч верующих, кто пришел проститься с духовным лидером страны.

Известно, что всеобщее прощание будет проходить в кафедральном соборе, где установят гроб с телом патриарха. Ожидается, что в храм приедут тысячи верующих со всей Грузии.

Ранее стало известно, что Илию II похоронят в Сионском храме Тбилиси 22 марта. Патриарх Грузии скончался накануне, 17 марта, в возрасте 93 лет. Причиной смерти стала легочная, почечная и сердечная недостаточность.

Илия II возглавлял церковь почти полвека - с декабря 1977 года. Его патриаршество стало самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви.

#Грузия #Тбилиси #прощание #крестный ход #патриарх #Илия II
