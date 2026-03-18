Патриарха Грузии похоронят 22 марта в Сионском храме Тбилиси

Прощание пройдет 22 марта.
Виктория Бокий 18-03-2026 15:39
© Фото: Сергей Пятаков, РИА Новости

Патриарха Грузии Илию II похоронят в Сионском храме Тбилиси. Об этом сообщил журналистам владыка Иов.

Прощание с патриархом пройдет в предстоящее воскресенье, 22 марта. До этого СМИ передавали, что Илия II завещал похоронить его именно в Сионском соборе.

«Да, да, его (Илию II. - Прим. ред.) похоронят в воскресенье в Сионском соборе», - сказал владыка Иов после завершения заседания Священного синода.

Патриарх Грузии скончался 17 марта в возрасте 93 лет. Он умер в медцентре в Тбилиси, куда его доставили из-за ухудшения состояния здоровья. Причиной госпитализации стало желудочное кровотечение. Тогда же в медцентр приехали почти все члены грузинского правительства во главе с Ираклием Кобахидзе, а также президент страны Михаил Кавелашвили.

Сообщалось, что Илия II ушел из жизни из-за легочной, почечной и сердечной недостаточности. Врачи предприняли все возможное, чтобы спасти патриарха, но этого сделать не удалось.

Напомним, Илия II возглавлял церковь почти полвека - с декабря 1977 года. Его патриаршество стало самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви.

#в стране и мире #Грузия #прощание #патриарх #Илия II
