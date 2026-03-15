МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Умер патриарх всея Грузии Илия II

Илия II возглавлял церковь с декабря 1977 года.
Дарья Ситникова 17-03-2026 22:58
© Фото: Сергей Пятаков, РИА Новости

Католикос-Патриарх Грузии Илия II скончался в возрасте 93 лет. Об этом сообщил грузинский телеканал «Имеди».

«В 93 года скончался Католикос-патриарх всея Грузии Илия II», - сказано в материале.

Окружение патриарха официально подтвердило эту информацию. Подробности не раскрываются.

Илия II возглавлял церковь с декабря 1977 года. Его патриаршество стало самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви.

За эти годы число епархий Грузинской Церкви увеличилось с 15 до 33, монастырей до 53, а духовенства - до 1000. Также в Тбилиси был построен крупнейший храм страны: собор Святой Троицы.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
2
Броневики СВО. Часть 2
3
Российские буксиры. Часть 1
4
Военная приемка. 500-й выпуск
5
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
6
Оружие Египта
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
9
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
10
Военные инженеры Будды
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 