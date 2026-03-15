Умер патриарх всея Грузии Илия II

Католикос-Патриарх Грузии Илия II скончался в возрасте 93 лет. Об этом сообщил грузинский телеканал «Имеди».
Окружение патриарха официально подтвердило эту информацию. Подробности не раскрываются.
Илия II возглавлял церковь с декабря 1977 года. Его патриаршество стало самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви.
За эти годы число епархий Грузинской Церкви увеличилось с 15 до 33, монастырей до 53, а духовенства - до 1000. Также в Тбилиси был построен крупнейший храм страны: собор Святой Троицы.
