Европа не знает как помочь Киеву без одобрения всех стран ЕС. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск по итогам саммита в Брюсселе

Венгрия в очередной раз заблокировала выделение 90 миллиардов евро для Украины. Будапешт будет накладывать вето до тех пор, пока Киев не восстановит работу трубопроводу «Дружба», по которому в Венгрию и Словакию проходит российская нефть. Как заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, Европа не сможет выжить без российской нефти в условиях надвигающегося глобального дефицита топлива.

«Ситуация в Брюсселе совершенно ясна. Меня не завернули в ковер и не отвезли в секретное место, а отпустили домой, потому что считают, что смогут пережить оставшееся короткое время, надеясь на перемены в Венгрии 12 апреля», - заявил венгерский лидер.

Владимир Зеленский ждет прихода к власти в Венгрии оппозиционной партии, чтобы нефтепровод «Дружба» больше никогда не пришлось открывать. Поэтому украинцы устанавливают срок его открытия, называя даты после проведения выборов.

Орбан предрекает глобальный дефицит нефти уже на следующей неделе. В таких условиях дальнейшую политику по отказу от российских полезных ископаемых премьер Венгрии в открытую называет безумием. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что даже ситуация на глобальных топливных рынках не заставит ЕС пересмотреть сроки отказа от российского сжиженного природного газа.

Как пишет немецкая газета Bild, упорство Орбана вызвало приступ ярости у канцлера Германии Фридриха Мерца. Зато премьер Италии Джорджа Мелони вопреки позиции многих своих коллег, по информации источников все той же Politico, заявила, что если не принимает, то понимает сопротивление премьера Венгрии. По ее словам, это нормально в условиях быстро меняющейся политической обстановки.

«Я считаю, что ситуацию можно разрешить, и для этого требуется гибкость с обеих сторон. С моей точки зрения, необходимо возобновить работу нефтепровода "Дружба" и 90 миллиардов также будут выделены автоматически», - сказала Мелони.

Это именно то, к чему призывает и премьер Словакии Роберт Фицо. Он опроверг сообщения о доступе к якобы поврежденному участку нефтепровода специальной мониторинговой группы.

«На вчерашних переговорах нас снова заверили, что Европейская комиссия совместно с председателем Европейского совета ведут диалог с украинской стороной и просят провести инспекцию нефтепровода "Дружба". У меня такое чувство, что Зеленский играет с ними, как кошка с мышью, делает с ними то, что хочет», - прокомментировал Фицо.

Председатель Евросовета Антониу Кошта заявил, что Орбан пересек все красные линии. По итогам саммита, 25 из 27 европейских стран выпустили совместное заявление, в котором рассчитывают, что первый транш из одобренного Украине кредита в 90 млрд евро поступит туда еще до начала апреля. При этом формально к этому вопросу пообещали вернуться лишь на следующем заседании, то есть в июне. Но перед этим в 20 числах апреля лидеры проведут еще одну неформальную встречу.

«В декабре Европейский совет принял решение, и было одно условие: три страны не должны были участвовать в предоставлении кредита. Это условие выполнено. Поэтому давайте четко обозначим нашу позицию. Кредит остается заблокированным, потому что один из лидеров не сдерживает своего слова. Но позвольте мне повторить то, что я уже говорил в Киеве. Мы добьемся успеха так или иначе», - заявила Урсула фон дер Ляйен.

При этом Орбан назвал действия Киева граничащими с терроризмом. Он возложил на официальные украинские власти ответственность за подрыв газопроводов Северный поток, обвинил в прекращении транзита газа в нарушение договоренностей с ЕС и подтвердил информацию России о планах Киева устроить теракт и на газопроводе «Турецкий поток».

«Венгрия постоянно проводит мониторинг этой ситуации, чтобы украинцы поняли, что у них нет никаких шансов подорвать газопровод "Турецкий поток". Если это произойдет, мы признаем это актом государственного терроризма и примем меры на международном уровне», - сказал Орбан.

Накануне Газпром сообщил о новых попытках ударов Киева по компрессорным станциям, обеспечивающим прокачку, в том числе, европейского газа. Все-атаки удалось отбить, газотранспортная система не пострадала. Что, впрочем, не означает, что Киев не попытается повторить это вновь с молчаливого одобрения большинства европейских стран.