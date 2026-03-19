Дроны атаковали объекты «Турецкого потока» и «Голубого потока»

Силами Минобороны и мобильных оперативных групп удалось предотвратить удары.
Владимир Рубанов 19-03-2026 12:38
© Фото: Виктор Лисицын, Global Look Press

Газпром зафиксировал с 17 по 19 марта участившиеся атаки на объекты критически важной инфраструктуры, которые отвечают за экспорт газа через газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток». Об этом говорится в сообщении компании.

На компрессорную станцию «Русская» было совершено нападение с использованием 22 беспилотных воздушных средств, на станцию «Казачья» - трех, а на станцию «Береговая» - одного аппарата.

Министерство обороны РФ и мобильные оперативные группы успешно отразили атаки, говорится в сообщении. Объекты компании остались целыми.

Газопроводы «Голубой поток» и «Турецкий поток» обеспечивают поставки российского природного газа в Турцию через Черное море. Первая нитка предназначена для снабжения турецких потребителей, а вторая - для прокачки газа в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил своего турецкого коллегу Хакана Фидана о непрекращающихся попытках Киева нанести ущерб газовой инфраструктуре трубопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток». О рисках теракта на ведущих в Турцию трубопроводах предупреждал Владимир Путин.

