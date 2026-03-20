Трамп заявил, что не хочет прекращения огня с Ираном

Трамп, комментируя конфликт с Ираном, заявил, что не хочет прекращения огня.
Дарья Ситникова 20-03-2026 23:34
© Фото: war.gov

Президент США Дональд Трамп заявил, что не желает прекращения огня с Ираном. Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналистов в Белом доме.

«Я не хочу прекращения огня», - сообщил американский лидер.

Трамп ранее заявил, что не стал информировать союзников о предстоящей операции против Ирана ради эффекта неожиданности. С его слов, в начале конфликта они делали все «очень тщательно и никому об этом не говорили» для получения ожидаемой реакции.

Корпус стражей исламской революции сообщил же, что в рамках операции против объектов США и Израиля была впервые задействована управляемая ракета Nasrallah. Удары были нанесены по нефтеперерабатывающим заводам на территории Израиля - в городах Хайфа и Ашдод. Также были атакованы военные базы США, расположенные на Ближнем Востоке.

По информации телеканала ABC, при операции в Иране уже пострадали 232 военных США, 207 из них вернулись к службе. В основном военнослужащие получили черепно-мозговые травмы. Из 232 пострадавших солдат 10 считаются серьезно ранеными.

