Трамп рассказал, почему не стал сообщать союзникам об операции в Иране

Американский лидер добавил, что об этом «не стоит слишком сильно сигнализировать».
Виктория Бокий 19-03-2026 19:31
© Фото: Aaron Schwartz, Pool via CNP, Keystone Press Agency, Globallookpress

Президент США Дональд Трамп заявил, что не стал информировать союзников о предстоящей операции против Ирана ради эффекта неожиданности. Этим он поделился, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

«Не стоит слишком сильно сигнализировать. Знаете, когда мы начинали (операцию. – Прим. ред.), мы делали это очень тщательно и никому об этом не говорили, потому что хотели эффекта неожиданности», - сказал глава Белого дома.

Несколько часов назад американский министр войны Пит Хегсет призвал союзников США в ЕС сказать спасибо Трампу. До того, как об этом заявить, он назвал их неблагодарными. По его мнению, спасибо Трампу должны сказать за помощь и борьбу с терроризмом.

Напомним, в эфире программы «Сегодня утром» на «Звезде» преподаватель НИУ ВШЭ Мурад Садыгзаде заявил, что Соединенные Штаты, начав военную операцию в Иране, не думали, что она настолько затянется. Американцы также не рассчитывали на молниеносный ответ Исламской Республики. Со слов специалиста, ни одно государство до сих пор не отвечало американцам так жестко, что для Вашингтона стало большим ударом.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
2
Броневики СВО. Часть 2
3
Российские буксиры. Часть 1
4
Военная приемка. 500-й выпуск
5
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
6
Оружие Египта
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
9
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
10
Военные инженеры Будды
