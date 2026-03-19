Трамп рассказал, почему не стал сообщать союзникам об операции в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что не стал информировать союзников о предстоящей операции против Ирана ради эффекта неожиданности. Этим он поделился, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

«Не стоит слишком сильно сигнализировать. Знаете, когда мы начинали (операцию. – Прим. ред.), мы делали это очень тщательно и никому об этом не говорили, потому что хотели эффекта неожиданности», - сказал глава Белого дома.

Несколько часов назад американский министр войны Пит Хегсет призвал союзников США в ЕС сказать спасибо Трампу. До того, как об этом заявить, он назвал их неблагодарными. По его мнению, спасибо Трампу должны сказать за помощь и борьбу с терроризмом.

Напомним, в эфире программы «Сегодня утром» на «Звезде» преподаватель НИУ ВШЭ Мурад Садыгзаде заявил, что Соединенные Штаты, начав военную операцию в Иране, не думали, что она настолько затянется. Американцы также не рассчитывали на молниеносный ответ Исламской Республики. Со слов специалиста, ни одно государство до сих пор не отвечало американцам так жестко, что для Вашингтона стало большим ударом.