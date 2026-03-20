ABC: более 230 военных США получили ранения в операции в Иране

Из 232 пострадавших 207 вернулись к службе.
Виктория Бокий 20-03-2026 20:55
© Фото: Sgt. Austin Robertson, U.S Army, Globallookpress

Уже 232 военных США пострадали при операции в Иране, 207 из них вернулись к службе. Об этом сообщает ABC.

Со слов американского чиновника, на которого ссылается телеканал, в основном военнослужащие получили черепно-мозговые травмы. Из 232 пострадавших солдат 10 считаются серьезно ранеными.

По официальным данным, ВС США потеряли 13 военных в войне с Ираном. По информации КСИР, число погибших американских и израильских солдат превышает 680.

Ранее сообщалось, что США ударили по иранским объектам в Ормузском проливе боеприпасами с глубоким проникновением. В заявлении центрального командования ВС США говорится, что иранские противокорабельные крылатые ракеты, размещенные на этих объектах, представляли «угрозу для международного судоходства» в проливе.

#сша #Ближний Восток #конфликт #Иран #военнослужащие #вс сша
