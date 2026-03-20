Ставки повышаются: к чему может привести упрямство Трампа на Ближнем Востоке

Иран нанес новый массированный удар по территории Израиля, атаке в том числе подверглись места базирования стратегических заправщиков в аэропорту Бенг-Гурион, здания Министерства нацбезопасности в Иерусалиме, и 13-го телеканала в Тель-Авиве. Израильский «железный купол» уже не выдерживает иранские атаки.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил о необходимости наземной операции в Иране. США тем временем ускоряют переброску еще нескольких тысяч военнослужащих на территорию Ближнего Востока.

Они также начинают применять тяжелую ударную авиацию для разблокировки Ормузского пролива. По оценкам международного энергетического агентства, для полного восстановления поставок нефти и газа из стран региона может потребоваться минимум полгода.

В истории открылась новая эпоха знаменитого американского истребителя F-35: первый случай когда самолет поразили во время боевой задачи. В пентагоне утверждают, что он приземлился на своей базе, а вот у КСИР другие данные.

«В воздушном пространстве центральной части Ирана современным и высокотехнологичным комплексом противовоздушной обороны был поражен стратегический истребитель F-35 ВВС враждебной армии США», - заявили в КСИР.

На этом фоне упали акции производителя истребителя американского оружейного гиганта Локид Мартин. Корабли-неведимки, что воздушные, что морские, порой обнаружить проще чем представлялось, иногда по чьей-то глупости. Французское издание «Le Monde» сообщило, что теперь в реальном времени отслеживает перемещение авианосца Шарль-де-Голь.

Все благодаря моряку, который выходит на палубу для пробежки, тогда-то «умное приложение для фитнеса» и сливает все его геоданные в свободный доступ. Это позволило узнать, что, например, 13 марта корабль находился недалеко от Кипра. А вот что на самом деле может бесследно исчезнуть у США и союзников: снаряды для систем ПВО, если война продолжится в той же интенсивности, это подтвердил руководитель крупнейшего военного завода «Rheinmetall» Армин Паппергер.

«Если конфликт продлится еще месяц, то запасы ракет будут практически исчерпаны. Причина проста: беспилотники стоят слишком дешево. Несложный расчет показывает, что производство десятков тысяч дронов ценой в 20-30 тысяч долларов - это мизерные траты на фоне стоимости средств защиты. Ситуация требует немедленных действий и запуска новых производственных линий», - сказал Паппергер.

Война с Ираном истощает американскую казну на миллиарды долларов, а рост цен на бензин при президенте США Дональде Трампе оказался хуже, чем при бывшем президенте Соединенных Штатов Джо Байдене и занял почетное второе место за весь XXI век. Злая ирония, учитывая, что тема низких цен на бензин была и остается одной из ключевых во всех выступлениях Трампа.

«Мы позволили иранской нефти продолжать добычу в Персидском заливе. У нас был план "Разбить стекло", мы создали запасы, которые простираются за Ормузский пролив. Так что мы это предвидели. Мы знали, что там мог возникнуть "временный узкий проход". В ближайшие дни мы можем снять санкции с иранской нефти. Около 140 миллионов баррелей, в зависимости от того, как считать, - это от 10 дней до двух недель поставок, которые иранцы отгружали, и вся эта нефть ушла бы в Китай», - заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Так Минфин США признает провал от собственной санкционной политики: они вынуждены отменять санкции по иранский нефти, а неделей ранее сняли санкции с российской. Географических ограничений нет, только временное: операции разрешены до 11 апреля. Интерес к российским партиям уже проявили Индия, Филиппины и Таиланд. И только европейцы упорно стреляют себе в ногу: даже в случае тотального дефицита энергоресурсов ЕС к российским поставкам не притронется с гордостью объявляет глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Да только по российским интересам это никак не ударит, спрос есть.

Администрации Трампа нужно разобраться с глобальной газовой проблемой, которую они сами же и учинили: правительства арабских стран пришли в ярость из-за удара Израиля по иранскому газовому месторождению «Южный Парс». Возмутила и неспособность США его предотвратить. При этом, по словам бывшего посла США в Израиле Дэна Шапиро, в Белом доме, не просто знали, а одобрили эту атаку. В итоге все пошло крахом, крайним выставили Нетаньяху, который будто бы берет всю вину на себя.

«Израиль действовал в одиночку против газового комплекса. Президент Трамп попросил нас воздержаться от будущих атак, и мы будем воздерживаться», - заявил он.

Трамп, конечно, все преподносит так, будто бы с его легкой подачи Израиль прекращает атаковать газовые объекты Ирана. Но сам же в своих социальных сетях угрожал полному уничтожению Южного парса.

«Соединенные Штаты Америки, с помощью или без помощи и согласия Израиля, устроят массированный взрыв на всем газовом месторождении Южный Парс с такой мощью, какой Иран еще не видел», - сказал глава Белого дома.

С такой же дерзостью Трамп рассуждал и о европейских лидерах, которые очень его разочаровали отказом противостоять Ирану в Ормузском проливе. Тогда он с сожалением признал, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер не Уинстон Черчилль, а французский лидер Эммануэль Макрон вскоре покинет свой пост.

Внезапно случилось чудо: на правительственном сайте Великобритании появляется вот такое совместное заявление с Италией, Нидерландами, Германия, Канадой, Японией и Францией: они осуждают действия Ирана и выражают готовность оказать американцам некую помощь в Ормузском проливе. Любую, но без боевых действий.

«Я подтвердил, что как только ситуация успокоится, Франция готова, наряду с другими странами, взять на себя ответственность за систему сопровождения судов в проливе. Это будет частью миссии, которая не предполагает военных действий и потребует консультаций и деэскалации конфликта с Ираном. Мы не будем участвовать в принудительном открытии пролива в контексте продолжающихся военных операций и бомбардировок», - написал Макрон.

О деэскалации конфликта не может быть и речи, пока продолжается ликвидация официальных лиц. По сообщению иранского государственного телевидения, пресс-секретарь Корпуса стражей исламской революции Али Мохаммед Наини был убит.

Американские телеканалы сообщают о планах Пентагона перебросить несколько тысяч морпехов на Ближний Восток в рамках вероятной наземной операции. Однако иранский народ ежедневно выходят на улицы в поддержку своего правительства и демонстрируют стойкость и единство в противостоянии с США и Израилем.