Трамп заявил, что Макрон скоро уйдет в отставку

Президент США Дональд Трамп заявил, что французский лидер Эммануэль Макрон «очень скоро покинет свой пост». Об этом глава Белого дома рассказал журналистам.

«Ну, он может очень скоро лишиться должности», - сказал американский лидер про Макрона.

Ранее французский президент назвал операцию США и Израиля нарушением международного права, добавив, что Париж не одобряет действия этих стран. На фоне этого французский авианосец «Шарль де Голль» направился из Балтийского моря в Средиземное.

Директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов в разговоре со «Звездой» объяснил недовольство Великобритании и Франции американской операцией против Ирана. По его мнению, Макрон понимает, что любое обострение на Ближнем Востоке приведет к значительному росту числа беженцев в европейских странах, в том числе и во Франции. А французы хотели бы избежать такого сценария.