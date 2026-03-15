Трамп заявил, что Макрон скоро уйдет в отставку

До этого Макрон назвал операцию США и Израиля в Иране нарушением международного права.
Виктория Бокий 17-03-2026 19:43
© Фото: Michael Kappeler, dpa, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что французский лидер Эммануэль Макрон «очень скоро покинет свой пост». Об этом глава Белого дома рассказал журналистам.

«Ну, он может очень скоро лишиться должности», - сказал американский лидер про Макрона.

Ранее французский президент назвал операцию США и Израиля нарушением международного права, добавив, что Париж не одобряет действия этих стран. На фоне этого французский авианосец «Шарль де Голль» направился из Балтийского моря в Средиземное.

Директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов в разговоре со «Звездой» объяснил недовольство Великобритании и Франции американской операцией против Ирана. По его мнению, Макрон понимает, что любое обострение на Ближнем Востоке приведет к значительному росту числа беженцев в европейских странах, в том числе и во Франции. А французы хотели бы избежать такого сценария.

#Франция #сша #Дональд Трамп #Иран #эммануэль макрон
