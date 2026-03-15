Представитель КСИР Али Мохаммад Наини погиб при авиаударе

Представитель Корпуса стражей исламской революции генерал Али Мохаммад Наини погиб в пятницу в результате авиаударов, заявил КСИР. Ранее сообщалось о ночных и утренних атаках на Тегеран.

Али Мохаммад Наини, бригадный генерал и пресс-секретарь Корпуса стражей исламской революции, был также профессором социальных наук и преподавателем Университета имама Хусейна. Великобритания ввела против него санкции в ответ на иранские удары по Израилю в октябре 2024 года.

Наини после начала военной операции США и Израиля против Ирана давал комментарии как официальный представитель КСИР. Он говорил, в частности, что американские власти ищут пути завершения конфликта с Тегераном.

По словам Наини, в Вашингтоне надеялись, что гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи приведет к «политическому развалу» страны. При этом предполагалось, что конфликт будет «ограниченным по времени» и не выйдет за пределы Ближнего Востока.

Ранее в Иране подтвердили гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани и командира добровольческих сил «Басидж» Голамрезы Солеймани в результате израильских ударов. В России осудили эти атаки.