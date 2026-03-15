Кронпринцесса Норвегии заявила, что Эпштейн манипулировал ею

Муж Метте-Марит кронпринц Хокон знал о связи супруги с финансистом.
Виктория Бокий 20-03-2026 16:49
© Фото: IMAGO, dts Nachrichtenagentur, Globallookpress

Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит, рассказывая о своих отношениях с уличенным в педофилии американским финансистом Джеффри Эпштейном, поделилась, что он манипулировал ею. Об этом она рассказала в интервью телеканалу NRK.

«Для меня невероятно важно взять на себя ответственность за то, что я недостаточно тщательно проверила информацию о нем. И взять ответственность за то, что я позволила так манипулировать собой и обманывать себя», - подчеркнула Метте-Марит.

Муж Метте-Марит, как оказалось, знал о связи супруги с Эпштейном. В том же интервью он заявил, что его жена встречалась с финансистом в США. Кронпринц Хокон добавил, что Эпштейн приезжал к ним в Осло и кронпринцесса водила его в Фрогнер-парк.

Беседуя с телеканалом, Метте-Марит не раскрыла имя своего друга, познакомившего ее с финансистом. Кроме того, она сказала, что не помнит, какую информацию прочитала о финансисте в интернете после знакомства.

После того как дело Эпштейна было обнародовано, норвежские СМИ нашли информацию, что кронпринцесса их страны активно вела переписку с уличенным в педофилии финансистом. Более того, тон их общения носил интимный характер. По крайней мере, это заметили пользователи соцсетей. Однако сама Метте-Марит назвала эту переписку товарищеской.

В конце интервью она выразила сожаление, что после очередного ареста Эпштейна недостаточно подробно рассказала о своих связях с ним. По ее словам, она хотела сохранить в тайне частную жизнь, но в то же время ей самой было не по себе от произошедшего. Метте-Марит заявила, что знала о преступлениях американского финансиста и понимала, что он «плохой человек, с которым не надо иметь дел».

Напомним, дело Эпштейна стало одним из самых громких скандалов в США. Американский Минюст в феврале этого года опубликовал множество документов и фотографий с острова и виллы финансиста, где проходили «вечеринки» сексуального характера с несовершеннолетними. В гостях у Эпштейна бывали многие действующие и отставные должностные лица не только Соединенных Штатов, но и других стран. Так, недавно из обнародованных документов выяснилось, что брат британского короля Карла III Эндрю был уличен в связях с Эпштейном. Из-за этого его лишили титула принца. Другие известные личности, в числе которых чета Клинтонов, миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс, ученый Стивен Хокинг, экс-президент США Барак Обама, американский лидер Дональд Трамп и другие, числятся в материалах по делу Эпштейна.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
2
Броневики СВО. Часть 2
3
Российские буксиры. Часть 1
4
Военная приемка. 500-й выпуск
5
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
6
Оружие Египта
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
9
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
10
Военные инженеры Будды
