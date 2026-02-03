МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Билл и Хиллари Клинтон дадут показания по делу Эпштейна

Выступление Билла Клинтона перед законодателями станет беспрецедентным событием, бывшие президенты США не давали показаний в конгрессе с 1983 года.
Ян Брацкий 03-02-2026 09:08
© Фото: Melina Mara, Keystone Press Agency, Global Look Press

Бывший президент США Билл Клинтон и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон согласились дать показания по делу скандального финансиста Джеффри Эпштейна перед комитетом палаты представителей. Об этом сообщает газета The New York Times. Супружеская чета долго отказывалась давать показания, ссылаясь на якобы политическую подоплеку дела, но изменила решение после того, как часть демократов и республиканцев заговорили о привлечении их к уголовной ответственности за неуважение к конгрессу и отказ от сотрудничества.

Накануне Минюст США опубликовал очередную порцию материалов по делу уличенного в педофилии финансиста. Это десятки фотографий обнаженных молодых людей. Кадры сделаны в спальнях и на острове Эпштейна. Всего же огласке приданы 180 тысяч фотоснимков, более 2 000 видеороликов и трех миллионов текстовых страниц.

Среди друзей Эпштейна называют бывшего президента США Билла Клинтона, нынешнего главу Белого дома Дональда Трампа, брата британского короля Карла III и прочих. Для многих фигурантов дела знакомство с финансистом уже стоило карьеры. Так, бывший британский посол в США Питер Мандельсон был вынужден покинуть ряды Лейбористской партии после того, как были опубликованы новые данные по делу.

Напомним, Эпштейна задержали в 2019 году. По версии прокуратуры, он устраивал в своем поместье вечеринки с участием несовершеннолетних девушек. Гостями Эпштейна были видные политики, бизнесмены и звезды шоу-бизнеса. Уголовное дело прекратили после его гибели в том же году в тюремной камере.

#сша #Клинтон #Конгресс #Минюст #эпштейн
