Брата короля Великобритании лишили титула принца

Брат короля Великобритании принц Эндрю лишен титула «принц». Он будет вынужден покинуть королевские апартаменты на территории Виндзорского замка. Об этом говорится в сообщении Букингемского дворца.

Известно, что процедура лишения титула принца Эндрю начинается с сегодняшнего дня. Его уже уведомили о прекращении аренды резиденции Royal Lodge. Теперь ему необходимо переехать в частное жилье.

«Его Величество (Карл III. – Прим. ред.) сегодня начал официальную процедуру по лишению принца Эндрю права на формальное обращение, титул и почести», - говорится в сообщении канцелярии главы государства.

Как сообщал телеканал Sky News, после лишения титула брат британского короля будет известен как Эндрю Маунтбеттен Виндзор. По данным телерадиокомпании BBC, он может переехать в королевское поместье Сандрингем в графстве Норфолк, а проживание ему будет оплачивать монарх из своих средств.

Напомним, что принц Эндрю отказался от титула герцога из-за скандала с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Известно, что королевская семья пришла к выводу, что продолжающиеся обвинения по отношению к Эндрю отвлекают внимание от деятельности Карла III и других членов династии. В ответ на это сам принц подчеркнул, что для него всегда интересы семьи и страны были на первом месте.

Как писала газета Times, младшего брата короля Британии отстранят от королевских мероприятиий, включая коронацию. Кроме того, ему запретят все элементы королевской жизни.