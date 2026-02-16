МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В США опубликовали список из 300 влиятельных имен из файлов Эпштейна

Генпрокуратура США завершила публикацию документов по делу Джеффри Эпштейна 30 января, всего представлены более 3,5 миллиона файлов.
Ян Брацкий 16-02-2026 00:25
© Фото: Uma Sanghvi, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

В США опубликовали список из более чем 300 политиков и известных людей, упомянутых в материалах по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна. Документ представили генеральный прокурор Пэм Бонди и ее заместитель Тодд Бланш. Список включает всех лиц, которые являются или являлись государственными деятелями или политически важными персонами, а также хотя бы раз упоминались в документах Эпштейна.

В списке вся высшая политическая, творческая и бизнес элита США за последние несколько лет. Среди представленных имен Барак и Мишель Обама, Билл и Хиллари Клинтон, Джо Байден, Марк Цукерберг, Вуди Аллен и прочие известные личности. Генпрокурор США и ее зам уверяют, что список опубликован полностью и без редактирования «по соображениям политической неловкости или возможного репутационного ущерба отдельным лицам».

Замгенпрокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна 30 января этого года. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов. Ситуация вокруг так называемых файлов Эпштейна уже стоила карьеры некоторым иностранным чиновникам.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что разгоревшийся вокруг обнародованных документов скандал обнажил истинное лицо коллективного Запада. По словам главы нашего внешнеполитического ведомства, зарубежные элиты в очередной раз продемонстрировали, какие именно люди пытаются управлять миром.

#сша #Клинтон #Обама #эпштейн
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
2
Оружие Египта
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
4
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
5
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
6
Военные инженеры Будды
7
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
8
ФСВТС России
9
Морская пехота. 320 лет во славу России
10
Станкостроение. Часть 4
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 