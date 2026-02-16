В США опубликовали список из более чем 300 политиков и известных людей, упомянутых в материалах по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна. Документ представили генеральный прокурор Пэм Бонди и ее заместитель Тодд Бланш. Список включает всех лиц, которые являются или являлись государственными деятелями или политически важными персонами, а также хотя бы раз упоминались в документах Эпштейна.

В списке вся высшая политическая, творческая и бизнес элита США за последние несколько лет. Среди представленных имен Барак и Мишель Обама, Билл и Хиллари Клинтон, Джо Байден, Марк Цукерберг, Вуди Аллен и прочие известные личности. Генпрокурор США и ее зам уверяют, что список опубликован полностью и без редактирования «по соображениям политической неловкости или возможного репутационного ущерба отдельным лицам».

Замгенпрокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна 30 января этого года. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов. Ситуация вокруг так называемых файлов Эпштейна уже стоила карьеры некоторым иностранным чиновникам.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что разгоревшийся вокруг обнародованных документов скандал обнажил истинное лицо коллективного Запада. По словам главы нашего внешнеполитического ведомства, зарубежные элиты в очередной раз продемонстрировали, какие именно люди пытаются управлять миром.