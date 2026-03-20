Politico: Зеленский должен был следить за своим языком на саммите ЕС

Союзники Украины в Европе ожидали, что Зеленский будет более осторожным в своих высказываниях в адрес Венгрии.
Виктория Бокий 20-03-2026 15:53
© Фото: IMAGO, dts Nachrichtenagentur, Globallookpress

Владимир Зеленский на саммите ЕС должен был следить за своими заявлениями в адрес венгерского премьера Виктора Орбана. Как сообщает Politico, этого от него ожидали евролидеры и, в частности, канцлер Германии Фридрих Мерц.

«Мерц был в числе группы лидеров, которые надеялись, что украинский лидер использует свою речь на саммите, чтобы снизить накал эмоций и убедить Орбана в его готовности починить трубопровод. Вместо этого Зеленский ринулся в наступление», - говорится в материале издания.

Напомним, Словакия и Венгрия заблокировали кредит Украине от ЕС на сумму €90 млрд. По словам Виктора Орбана, пока трубопровод «Дружба» не будет запущен, Украина не получит деньги.

Ранее сообщалось, что прошедший саммит Евросоюза выявил неспособность Европы повлиять на конфликты на Украине и вокруг Ирана. Как отметили авторы материала, лидеры ЕС оказались парализованы по разным причинам и не сумели предпринять значимых шагов ни по одному из обсуждаемых вопросов.

#в стране и мире #Украина #Зеленский #ЕС #Саммит #Венгрия #Виктор Орбан
