Politico: саммит ЕС показал его бессилие в ситуации с Украиной и с Ираном

Прошедший в Брюсселе саммит ЕС выявил неспособность Европы повлиять на конфликты в Украине и вокруг Ирана, сообщает Politico. Встреча на высшем уровне состоялась в четверг в Брюсселе.

На фоне напряженных конфликтов на Ближнем Востоке и в Украине саммит европейских лидеров лишь подчеркнул слабость континента. Как отмечает издание, неспособность ЕС взять на себя ведущую роль в международной политике была очевидна как никогда.

Лидеры ЕС оказались парализованы по разным причинам и не сумели предпринять значимых шагов ни по одному из обсуждаемых вопросов, говорится в статье. В частности, европейские страны не смогли выработать единой позиции по ситуации вокруг Ирана. Это показало недостаток рычагов их влияния и решимости для серьезного вмешательства.

Попытки согласовать выделение Украине кредита в размере 90 миллиардов евро тоже потерпели неудачу из-за внутренних разногласий. По итогам переговоров лидеры ЕС пришли к неутешительному выводу: у Европы практически нет ни возможности, ни желания влиять на развитие событий, подчеркивает издание.

После саммита глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала Киеву 90 млрд евро вопреки позиции Венгрии. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не поддался шантажу на саммите и «держался как стойкий оловянный солдатик».