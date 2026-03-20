РФ заявила протест Израилю из-за обстрела журналистов на юге Ливана

В МИД России указали на необходимость тщательного расследования обстоятельств произошедшего.
Виктория Бокий 20-03-2026 14:57
© Фото: Юрий Кочетков, РИА Новости

МИД РФ заявил протест послу Израиля в Москве Одеду Йосефу в связи с обстрелом съемочной группы телеканала RT. Об этом сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

«С российской стороны заявлен протест в связи с обстрелом сотрудников съемочной группы телеканала RT, получивших ранения в результате ракетной атаки израильских ВВС на юге Ливана», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в беседе с израильским послом особое внимание было уделено сохраняющейся напряженной обстановке в регионе. Министерство иностранных дел России указало на необходимость проведения тщательного расследования обстоятельств произошедшего и недопущения подобного в будущем.

Напомним, посол Израиля прибыл в МИД РФ сегодня несколькими часами ранее. Его вызвали в связи с ударом израильских ВВС по журналистам накануне.

Как сообщали день назад, журналисты находились на площадке, где не было военных объектов. Во время записи репортажа Израиль ударил по ним ракетным снарядом.

#Москва #Израиль #МИД РФ #протест #Обстрел #журналисты
