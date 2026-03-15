МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Журналисты RT попали под израильский обстрел на юге Ливана

Группа могла попасть под огонь израильских ВВС, когда находилась в районе военной базы.
Ян Брацкий 19-03-2026 14:37
© Фото: RT

Съемочная группа телеканала RT попала под израильский обстрел на юге Ливана. Пострадали корреспондент Стив Суини и его оператор. Оба ранены и находятся в госпитале, сообщает телеканал.

«Корр RT Стив Суини и его оператор ранены в результате израильской атаки на юге Ливана», - говорится в Telegram-аккаунте телеканала.

Предположительно, журналисты попали под обстрел израильских ВВС. Самолет выпустил ракету по машине, в которой находилась съемочная группа. В этот момент они пересекали мост возле одной из военных баз в регионе.

Суини и его оператор госпитализированы. О тяжести их травм не сообщается. Известно, что шрапнель от взрыва зацепила конечности. Более подробно о состоянии наших коллег врачи расскажут после окончания осмотра.

#Ближний Восток #Израиль #ливан #ЦАХАЛ #RT
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 