Журналисты RT попали под израильский обстрел на юге Ливана

Съемочная группа телеканала RT попала под израильский обстрел на юге Ливана. Пострадали корреспондент Стив Суини и его оператор. Оба ранены и находятся в госпитале, сообщает телеканал.

«Корр RT Стив Суини и его оператор ранены в результате израильской атаки на юге Ливана», - говорится в Telegram-аккаунте телеканала.

Предположительно, журналисты попали под обстрел израильских ВВС. Самолет выпустил ракету по машине, в которой находилась съемочная группа. В этот момент они пересекали мост возле одной из военных баз в регионе.

Суини и его оператор госпитализированы. О тяжести их травм не сообщается. Известно, что шрапнель от взрыва зацепила конечности. Более подробно о состоянии наших коллег врачи расскажут после окончания осмотра.