Посол Израиля в России прибыл в МИД после удара по журналистам в Ливане

Посол Израиля в России прибыл в МИД. На Смоленскую площадь Одеда Йосефа вызвали в связи с ударом израильских военных по журналистам телеканала RT в Ливане. Йосеф прибыл в сопровождении переводчика, обменялся парой фраз с ожидавшими его журналистами и скрылся за дверями российского внешнеполитического ведомства.

Инцидент, о котором идет речь, произошел накануне. Съемочная группа работала на юге Ливана. По предварительным данным, израильский самолет выпустил ракету по месту, рядом с которым находились журналисты. Пострадали корреспондент Стив Суини и его оператор. Оба были срочно госпитализированы. Сейчас они находятся в сознании, врачи борются за их здоровье.

Комментируя произошедшее, официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что ЦАХАЛ ударил по безоружным гражданским лицам. На одежде журналистов были легкоразличимые надписи «пресса», в руках у них находились микрофоны и видеокамера. Площадка, на которой работали пострадавшие Суини и его коллега, не была военным объектом. Таким образом, пришла к выводу Захарова, атака на журналистов была целенаправленной.

Москва рассматривает подобные действия израильской стороны как нарушение международного права и сознательное препятствование работе журналистов, а также покушение на их жизнь и здоровье. Российские дипломаты ждут соответствующей реакции от международных структур, напомнила Захарова. На Смоленской площади требуют тщательного расследования, наказания виновных и недопущения подобной практики в будущем.