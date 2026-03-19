МИД РФ: Израиль атаковал журналистов на площадке без военных объектов

Израиль использовал ракетный снаряд по безоружным журналистам RT в Ливане, которые находятся на площадке без военных объектов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Ракетный снаряд был применен израильскими военными по безоружным гражданским лицам, к которым, согласно международному гуманитарному праву, приравниваются представители СМИ», - сказано в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

Известно, что на одежде съемочной группы имелись надписи «пресса». А в руках у них были только камеры и микрофоны.

Удар пришелся на площадку. На ней не было никаких военных объектов, добавила Захарова.

Сегодня, 19 марта, съемочная группа телеканала RT попала под израильский обстрел на юге Ливана. Пострадали корреспондент Стив Суини и его оператор. Оба ранены и находятся в госпитале.