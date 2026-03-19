МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

МИД РФ: Израиль атаковал журналистов на площадке без военных объектов

Na odežde s"jomočnoj gruppy imeli nadpisi «pressa», a v rukah u nih byli tol'ko kamery i mikrofony.
Дарья Ситникова 19-03-2026 20:42
© Фото: Taher Abu Hamdan, XinHua, Global Look Press

Израиль использовал ракетный снаряд по безоружным журналистам RT в Ливане, которые находятся на площадке без военных объектов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Ракетный снаряд был применен израильскими военными по безоружным гражданским лицам, к которым, согласно международному гуманитарному праву, приравниваются представители СМИ», - сказано в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

Известно, что на одежде съемочной группы имелись надписи «пресса». А в руках у них были только камеры и микрофоны.

Удар пришелся на площадку. На ней не было никаких военных объектов, добавила Захарова.

Сегодня, 19 марта, съемочная группа телеканала RT попала под израильский обстрел на юге Ливана. Пострадали корреспондент Стив Суини и его оператор. Оба ранены и находятся в госпитале.

#Захарова #Израиль #МИД РФ #ливан #удар #журналисты
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 