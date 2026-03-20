Пятеро российских спортсменов-паралимпийцев, участвовавших в Играх 2026 года в Италии, попали в базу признанного экстремистским и запрещенного в нашей стране украинского ресурса «Миротворец»*. Киев обвиняет их в получении медалей, участии в мероприятиях по героизации российских военных и якобы в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Исходя из данных ресурса, в его базе Варвара Ворончихина, Алексей Бугаев, Иван Голубков, Анастасия Багиян и ее ведущий Сергей Синякин. Накануне все они были удостоены государственных наград и благодарности президента Владимира Путина. Глава государства чествовал героев в Кремле. Выступление в Италии он назвал невероятной демонстрацией всему миру истинного духа паралимпизма.

Напомним, сайт «Миротворец»* известен тем, что публикует личные данные журналистов, ополченцев, политиков и простых граждан, не разделяющих идеалы киевского режима. Известны случаи, когда в базу скандального ресурса вносили двухлетних детей.

Зимние Паралимпийский игры 2026 года проходили в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта. Россию представляли шестеро атлетов, впервые с 2014 года они выступали под государственным флагом и с гимном. Вшестером россияне сумели добыть восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали. Этого хватило, чтобы занять третье общекомандное место, пропустив вперед только Китай и США, которые на двоих привезли в Италию 138 спортсменов.

* «Миротворец» - ресурс, признанный экстремистским на территории Российской Федерации.