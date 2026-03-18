Дегтярев заявил, что мир шокирован выступлением наших паралимпийцев

Президент Владимир Путин планирует лично поздравить паралимпийцев, совершивших настоящий спортивный подвиг.
Ян Брацкий 18-03-2026 16:52
Результаты российских паралимпийцев на Играх в Италии потрясли всю мировую спортивную общественность. Об этом министр спорта России Михаил Дегтярев заявил в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным и членами правительства. Для России эти международные соревнования стали особенными, подчеркнул Дегтярев. Впервые за 12 лет наши атлеты выступали под национальным флагом, звучал наш гимн.

«Все наши шесть допущенных паралимпийцев - настоящие герои. Результат обеспечил России место в тройке в общекомандном зачете, что является рекордом. Вся иностранная пресса гудит. У мировой спортивной общественности шок», - сказал Дегтярев.

Даже таким скромным составом россияне завоевали на Паралимпийских играх в Италии восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали. При этом ставший первым в медальном зачете Китай отправил на Игры 70 своих спортсменов, занявшие второе место США командировали 68 атлетов. Всего в Играх принимали участие свыше 600 участников, напомнил Дегтярев.

Накануне наши герои вернулись на родину. В аэропорту их встречали не только журналисты, но и целая армия болельщиков. Вместе с ними спортсмены исполнили государственный гимн. По их словам, они понимали, что за выступлениями следил не только весь мир, но и вся Россия. Поэтому они не имели права ее подвести.

Президент Владимир Путин сообщил, что завтра лично поздравит спортсменов. По его мнению, они совершили настоящий подвиг, взяв третье место в медальном зачете на Играх в Италии.

#Спорт #в стране и мире #Путин #Дегтярев #паралимпиада
