В базу «Миротворца»* внесли четырех двухлетних детей из России

В базе украинского экстремистского сайта «Миротворец»* появились данные четырех детей из России. Все они двухлетнего возраста. Все эти несовершеннолетние обвиняются в посягательстве на суверенитет Украины, сообщает ТАСС.

Накануне стало известно, что 14-летний подросток из России тоже числится в базе «Миротворца»* внесли 14-летнего подростка, и он тоже якобы покусился «на суверенитет и территориальную целостность Украины».

«Миротворец»* возник 11 лет назад для установления личностей и публикации персональных данных тех, кто якобы представляет угрозу украинской нацбезопасности. За это время список пополнился именами российских и не только журналистов, артистов, политиков, посетивших полуостров Крым, регион Донбасса, или те, кто были негативно восприняты создателями этой экстремистской базы.

*«Миротворец» - экстремистский ресурс, заблокированный на территории Российской Федерации.