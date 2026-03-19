Путин наградил паралимпийцев и поздравил их с невероятным участием в Играх

Кроме того, президент вручил государственные награды тренерам российских паралимпийцев.
Ян Брацкий 19-03-2026 18:19
© Фото: ТРК «Звезда»

Президент Владимир Путин поздравил российскую паралимпийскую сборную с невероятным участием в Играх 2026 года в Италии. Глава государства особо отметил, что наши спортсмены наглядно продемонстрировали всему миру, что соответствуют духу паралимпизма - вдохновлять и восхищать весь мир.

«Искренне рад поздравить вас, нашу национальную российскую команду, с поистине невероятным выступлением на XIV Паралимпийских зимних играх», - сказал Путин в ходе церемонии вручения госнаград.

Президент подчеркнул, что участие наших спортсменов в международных соревнованиях стало одной из ярчайших страниц в истории мирового паралимпизма.

Зимние Паралимпийские игры проходили в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта. Впервые с 2014 года наши атлеты выступали с национальным флагом и гимном. Сборная из шести человек смогла завоевать восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали. Это позволило России войти в тройку лидеров по общемедальному зачету.

Накануне глава Минспорта Михаил Дегтярев назвал это спортивным подвигом. Ставшие первыми китайцы привезли в Италию 70 человек, завоевавшие общекомандное серебро американцы - 68 атлетов. По словам Дегтярева, благодаря нашим спортсменам мир вновь услышал государственный гимн Российской Федерации.

