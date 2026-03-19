Глава МО Израиля: армии разрешено убивать любого иранского чиновника

Израильское военное руководство получило полномочия на уничтожение высокопоставленных иранских чиновников без дополнительного согласования с политическими структурами страны, сообщил министр обороны Израиля Исраэль Кац. Его заявление распространила пресс-служба оборонного ведомства.

Министр обороны и премьер-министр Биньямин Нетаньяху дали указание военным уничтожить любого высокопоставленного иранского чиновника, за которым спецслужбы установят наблюдение, заявил Кац. Министр пообещал «преследовать и ликвидировать их всех».

Ранее Исраэль Кац утверждал, что любые лидеры, назначенные иранским руководством, станут для Израиля приоритетными целями. Во вторник Израиль объявил о ликвидации в Тегеране секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани и командира добровольческих сил «Басидж» Голамрезы Солеймани в результате израильской операции. Иран официально подтвердил их гибель.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в среду, что Москва решительно осуждает действия, направленные на причинение вреда здоровью представителей руководства суверенного Ирана, тем более их убийства. Бывший директор Национального контртеррористического центра США Джо Кент отметил, что убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи было последним, что стоило делать ради смены власти в Исламской Республике.