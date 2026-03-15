КСИР: в Вашингтоне думают, как закончить конфликт с Ираном

Американское руководство думает о том, как закончить конфликт с Ираном. Такое мнение выразил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции, генерал-майор Али Мохаммад Наини. Об этом он заявил в эфире иранского телевидения.

По мнению представителя КСИР, в Вашингтоне рассчитывали, что за счет гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи получится довести Иран до «политического распада». А сам конфликт, как предполагали американцы, будет «ограниченным и краткосрочным», и не распространится на весь Ближний Восток.

«Они не приняли во внимание, что наш погибший имам уже определил доктрину региональной войны», - отметил Наини.

Он пояснил, что оперативные планы рассматривались еще до гибели аятоллы Хаменеи. Они были утверждены еще до атаки Америки и Израиля на страну.

В КСИР считают, что вашингтонская администрация ошибочно оценила перспективы смены строя в Иране. Оценка США основывалась на убеждении, что с гибелью верховного лидера страна распадется. Американская разведка рассчитывала на краткосрочную войну без вовлечения Соединенных Штатов в широкомасштабные с точки зрения географии конфликты. Они ожидали быстрого возникновения хаоса внутри страны и создания большой мировой коалиции против Ирана.

«Страна, несмотря на отсутствие главнокомандующего в первые дни войны и гибель командиров, не распалась», - заявили в КСИР.

Командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции Алиреза Тангсири отметил, что Иран неоднократно говорил правителям стран Персидского залива, что Запад не обеспечит им безопасность. В Тегеране предсказывали, что западные страны пожертвуют союзниками на Ближнем Востоке ради собственных интересов.

«Сегодня вы видите, как стали жертвами их амбиций», - написал командующий ВМС КСИР в соцсети X.

По его мнению, для стран Ближнего Востока существует только один выход. Необходимо создать союз мусульманских стран и изгнать американцев из региона.

Ранее спикер штаба командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари заявил, что ВМС Корпуса стражей исламской революции вывели из строя американский авианосец «Авраам Линкольн». Он сообщил, что авианосец направляется в сторону США. В Вашингтоне ситуацию не прокомментировали. До этого посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали также заявил, что Иран нанес повреждения авианосцу.

Экономист Василий Колташов в программе «Открытый эфир» на «Звезде» рассказывал, что Исламская Республика сможет бить интенсивно по нефтедобыче и нефтетранспортной системе всех стран, которые работают на США. Это и приведет к взлету цен наряду с перекрытием Ормузского пролива.