Политолог объяснил важность фигуры убитого Лариджани для Ирана

Фигура убитого в Иране секретаря Высшего совета нацбезопасности Али Лариджани была одной из знаковых для Исламской Республики, в том числе в контексте ее послевоенного устройства. Таким мнением со «Звездой» поделился заместитель заведующего кафедрой факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Григорий Лукьянов.

«Его вес определялся не только той формальной должностью, которую он занимал в органах государственной власти, но и неформальными связями. Он был человеком светским, но его семья имеет колоссальный авторитет среди духовенства, что давало ему большую степень доверия со стороны религиозной прослойки иранской политической элиты и со стороны КСИР», - рассказал Лукьянов.

Будучи человеком образованным, Лариджани прекрасно понимал не только иранскую повестку, но и мотивы западных стран, считает он.

«Это был человек весьма образованный, прекрасно понимающий фундаментальные разработки западной мысли. Он был участником переговоров с США еще с начала 2000-х годов. Его прекрасно знали в среде американских дипломатов и экспертов, его авторитет и экспертизу уважали и признавали», - заверил политолог.

Несмотря на то что Али Лариджани относили к лагерю консерваторов, его считали рациональным, умеренным, гибким и договороспособным, уверен Григорий Лукьянов.

«И если Штаты рассматривали список людей, с которыми можно договариваться о будущем Ирана, то он занимал в нем не последнее место. С другой стороны, именно это положение сделало его неприемлемым для Израиля, целью которого было не договариваться с Ираном, а заниматься демонтажем политической системы этой страны», - констатировал эксперт.

О гибели секретаря Высшего совета нацбезопасности Али Лариджани и его сына стало известно сегодня. Сообщалось, что израильские ВВС нанесли авиаудар в ночное время. Лариджани считался приближенным чиновником к прежнему верховному лидеру Ирана Али Хаменеи. Его даже называли одним из его возможных преемников.