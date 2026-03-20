Политолог: судьбу кредита ЕС для Киева решит исход выборов в Венгрии

Накануне премьер-министры Венгрии и Словакии заблокировали выделение Киеву военного кредита на €90 млрд и принятие 20-го пакета антироссийских санкций.
Ян Брацкий 20-03-2026 10:42
© Фото: Attila Volgyi, XinHua, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Открытое противостояние Венгрии и Словакии воле европейских чиновников по вопросу выделения финансовой помощи Киеву может затянуться на пару месяцев. Таким мнением со «Звездой» поделился политолог Андрей Кортунов. Решающим моментом может стать исход парламентских выборов, которые Будапешт проводит 12 апреля.

«Опыт показывает, что такого рода сопротивление может затянуть решение на один-два месяца. Отсчет уже идет, выборы в Венгрии стоят на 12 апреля, и это будет решающей датой. Если к этому времени Украина не пойдет на восстановление энергоснабжения Венгрии по трубопроводу "Дружба", как того требует Будапешт, то тогда выборы могут решить судьбу 20-го санкционного пакета и кредита Украине. Но запланированный график уже сбит», - сказал Кортунов.

Напомним, накануне положение дел на Украине и варианты оказания ей помощи европейские лидеры обсуждали в Брюсселе, на саммите ЕС. Текст итогового заявления поддержали 25 из 27 стран-членов объединения. Против, как и обещали, выступили премьер-министры Венгрии Виктор Орбан и Словакии Роберт Фицо. Они продолжают настаивать на возобновлении поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба», работу которого саботирует киевский режим. Решение по кредиту, для одобрения которого необходимо согласие всех участников, было сорвано. Европейские лидеры вернутся к обсуждению этого вопроса на следующей встрече.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала Киеву €90 млрд вопреки блокировке кредита, о чем заявила сразу после саммита. Деньги на военные нужды отправятся на Украину «тем или иным путем», заверила чиновница. Глава ЕК не уточнила, когда и как она намерена передать Киеву многомиллиардный транш.

Не исключено, что в Брюсселе просто будут ждать исхода выборов в Венгрии и болеть за оппозицию, считает народный депутат Верховной рады Украины IV-VII созывов Олег Царев. Накануне в эфире программы «Между тем» с Наталией Метлиной он заявил, что украинские и европейские чиновники рассчитывают на проигрыш Орбаном парламентских выборов.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
2
Броневики СВО. Часть 2
3
Российские буксиры. Часть 1
4
Военная приемка. 500-й выпуск
5
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
6
Оружие Египта
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
9
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
10
Военные инженеры Будды
