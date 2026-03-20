МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Царев: в ЕС надеются, что Орбан проиграет выборы и не станет им мешать

По мнению Олега Царева, Украина и Евросоюз хотят, чтобы на место Орбана пришел оппозиционер Мадьяр.
Гоар Хачатурян 20-03-2026 09:58
© Фото: Nicolas Maeterlinck, Keystone Press Agency, Global Look Press

Владимир Зеленский на самом деле, несмотря на заявление, не сильно нервничает по поводу того, что Европейский союз не договорился о выделении для Украины кредита на 90 млрд евро. Такое мнение выразил народный депутат Верховной рады Украины IV-VII созывов Олег Царев в эфире программы «Между тем» с Наталией Метлиной на «Звезде».

Более того, отметил экс-нардеп, Зеленский и европейские чиновники рассчитывают на то, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проиграет парламентские выборы. Если так случится, то следующим кандидатом станет политик Петер Мадьяр, который, по мнению Украины и ЕС, согласует выделение кредита Украине.

«Поэтому они пока не нервничают. Деньги есть, а выборы Орбана будут достаточно скоро (12 апреля. - Прим. ред.)», - продолжил Царев.

По его словам, хотя Мадьяр и выходец из партии венгерского премьера и правых сил, он находится в оппозиции с Орбаном. Тем не менее Мадьяр неоднократно заявлял, что он против поддержки Украины и будет добиваться того, чтобы российская нефть продолжала приходить в Венгрию, отметил бывший нардеп.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала дать Киеву 90 млрд евро вопреки мнению Будапешта. Она отметила, что позиция одного лидера не помешает союзникам Украины направить деньги «тем или иным способом».

Напомним, в Венгрии разгорелся политический скандал на сексуальной почве, касающийся лидера оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра. Журналистам разослали ссылку на сайт, который должен был опубликовать интимное видео с участием политика.

Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 