Царев: в ЕС надеются, что Орбан проиграет выборы и не станет им мешать

Владимир Зеленский на самом деле, несмотря на заявление, не сильно нервничает по поводу того, что Европейский союз не договорился о выделении для Украины кредита на 90 млрд евро. Такое мнение выразил народный депутат Верховной рады Украины IV-VII созывов Олег Царев в эфире программы «Между тем» с Наталией Метлиной на «Звезде».

Более того, отметил экс-нардеп, Зеленский и европейские чиновники рассчитывают на то, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проиграет парламентские выборы. Если так случится, то следующим кандидатом станет политик Петер Мадьяр, который, по мнению Украины и ЕС, согласует выделение кредита Украине.

«Поэтому они пока не нервничают. Деньги есть, а выборы Орбана будут достаточно скоро (12 апреля. - Прим. ред.)», - продолжил Царев.

По его словам, хотя Мадьяр и выходец из партии венгерского премьера и правых сил, он находится в оппозиции с Орбаном. Тем не менее Мадьяр неоднократно заявлял, что он против поддержки Украины и будет добиваться того, чтобы российская нефть продолжала приходить в Венгрию, отметил бывший нардеп.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала дать Киеву 90 млрд евро вопреки мнению Будапешта. Она отметила, что позиция одного лидера не помешает союзникам Украины направить деньги «тем или иным способом».

Напомним, в Венгрии разгорелся политический скандал на сексуальной почве, касающийся лидера оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра. Журналистам разослали ссылку на сайт, который должен был опубликовать интимное видео с участием политика.