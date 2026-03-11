Бывший генерал Службы безопасности Украины (СБУ) Григорий Омельченко открыто угрожает Орбану из-за отказа того помогать Киеву. В своем недавнем интервью украинским СМИ экс-военный заявил, что венгерскому премьер-министру стоит озаботиться безопасностью своих детей и внуков.

«Адрес Орбана нашей организации не нужен. Мы знаем, где он живет, где он ночует, где он пьет пиво, вино, курит кальян, где гуляет, даже с кем встречается и так далее. От кармы не уйдешь, не спрячешься и не откупишься никаким миллиардами. Пусть Орбан подумает о своих пятерых детях, шести внуках», - высказался бывший «СБУшник».

Подобная риторика зазвучала на Украине в связи с недавними высказываниями главы киевского режима Владимира Зеленского. Критикуя Орбана за его попытки помешать Евросоюзу выделить Киеву кредит в размере 90 миллиардов евро, украинский лидер в порыве гнева перешел на прямые угрозы в адрес политика.

«Надеюсь, один человек в ЕС не будет блокировать наш транш в €90 миллиардов, иначе мы дадим его адрес нашим вооруженным силам, и пусть они поговорят с ним на своем языке», - заявил Зеленский.

Ранее сообщалось, что после заявлений главы киевского режима венгры собрались на акцию протеста у стен посольства Украины в Будапеште. В митинге приняли участие около тысячи человек, многие из которых пришли с антиукраинскими плакатами и скандировали лозунги в поддержку венгерских властей.