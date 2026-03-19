Орбан: в Европе только Венгрия не готовится к войне

Премьер-министр Венгрии подчеркнул, что власти большинства государств ЕС маршируют, наступают и «ввязываются в эту войну».
Сергей Дьячкин 19-03-2026 01:43
© Фото: Attila Volgyi, XinHua, Global Look Press

Венгрия является единственной страной ЕС, которая в настоящий момент не готовится к войне. Об этом сказал премьер Венгрии Виктор Орбан.

«Сегодня мы единственная страна в Европе, которая не готовится к войне», - цитирует венгерского премьера РИА Новости.

По мнению Орбана, что власти большинства государств ЕС «маршируют» и «наступают». Они ввязываются «в эту войну», добавил премьер.

Ранее сообщалось, что Евросоюз выражает осторожную надежду, что премьер-министр Венгрии отзовет вето, наложенное на кредит Киеву и 20-й пакет антироссийских санкций. В публикации отмечается, что ЕС надеется на такой исход после того, как Украина приняла предложение Брюсселя о помощи с ремонтом газопровода «Дружба». Позднее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский устроили «политический театр» вокруг ситуации с газопроводом.

Председатель Евросовета Антониу Кошта отреагировал на угрозы Зеленского в адрес Орбана. Он подчеркнул, что в ЕС неприемлемо, когда даже в эмоциональных ситуациях кто-то ведет себя неадекватно по отношению к лидерам европейских стран. Кошта заявил, что у Брюсселя «отличные отношения с Украиной». Но в ЕС не могут принять неадекватное поведение по отношению к лидеру страны даже в «эмоциональный момент».

Перед этим Зеленский угрожал Орбану общением с украинскими военными из-за того, что Будапешт заблокировал очередной кредит ЕС для Украины. После этого экс-генерал Службы безопасности Украины Григорий Омельченко также начал угрожать Орбану, его детям и внукам. Он заявил, что СБУ известно «где он живет и где ночует». Он объяснил свои угрозы тем, что Орбан занимает антиукраинскую позицию.

Правительство Венгрии подчеркнуло, что любые угрозы в адрес их страны, ее премьер-министра или его близких недопустимы. Глава администрации Орбана также отметил, что им ясно, почему режим Зеленского заинтересован в том, чтобы проукраинская оппозиционная партия «Тиса» пришла к власти в стране. Это позволило бы Киеву получить очередной кредит от Евросоюза без препятствий.

