Венгерское правительство осудило угрозы Зеленского в адрес премьера Орбана

Правительство Венгрии осудило грубые угрозы Владимира Зеленского в адрес Виктора Орбана. Как заявил на правительственном брифинге глава администрации премьер-министра страны Гергей Гульяш, подобные изречения украинского лидера не только являются оскорбительными, но и противоречат намерениям Киева стать членом Евросоюза.

«Мы осуждаем то, что сейчас со стороны Украины и Зеленского в адрес Венгрии и венгерского премьер-министра поступают грубые угрозы. Это противоречит правилам дипломатии, противоречит тому факту, что Украина является страной-кандидатом в ЕС, которая в принципе намерена вступить в Евросоюз», - отметил чиновник.

В правительстве Венгрии напомнили, что любые угрозы в адрес страны, ее премьер-министра или его семьи являются неприемлемыми. Также, по словам главы администрации Орбана, им понятна мотивация режима Зеленского - наиболее благоприятным раскладом для него был бы приход к власти в стране проукраинской оппозиционной партии «Тиса», которая не будет препятствовать получению Киевом очередного кредита от ЕС.

Ранее в Сети появилось видео того, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан звонит своим дочерям после угроз со стороны бывшего генерала СБУ Григория Омельченко. Незадолго до этого бывший украинский военный публично предлагал политику подумать о безопасности своих детей и внуков.