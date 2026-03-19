ВМС КСИР: нанесены успешные удары по базам США в Кувейте, ОАЭ и Бахрейне

В Корпусе стражей исламской революции рассказали, что удар был нанесен в том числе по базе «Мина Салман» в Бахрейне, где находится штаб Пятого флота США.
Сергей Дьячкин 19-03-2026 03:25
© Фото: Sepahnews, Keystone Press Agency, Global Look Press

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции нанесли по базам США в Кувейте, ОАЭ и Бахрейне удар ракетами и БПЛА. Об этом сообщает телеканал Press TV со ссылкой на заявление КСИР.

Сообщается, что удары были нанесены по базам «Минхад» и «Аль-Дафра» в Объединенных Арабских Эмиратах. Также были атакованы вертолетная база «Аль-Адаири» в Кувейте и база «Мина Салман» в Бахрейне, где находится штаб Пятого флота США.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Ирана атаковали ракетами промышленный комплекс Рас-Лаффан в Катаре. Под ударом оказалось крупнейшее в мире предприятие по производству сжиженного природного газа. Сообщается, что предприятию был нанесен значительный ущерб. На территории комплекса возникло несколько пожаров. Кроме СПГ-завода там находятся еще несколько перерабатывающих предприятий и порт, предназначенный для экспорта сжиженного природного газа.

До этого Иран атаковал дронами место базирования израильских самолетов-топливозаправщиков в аэропорту Бен-Гурион. Отмечалось, что удар нанесли в ответ на гибель секретаря иранского Совета нацбезопасности Али Лариджани, генерал-майора республики Голамрезы Солеймани и моряков фрегата IRIS Dena. Отмечается, что огонь был открыт по объектам, связанным с обеспечением авиационных операций Израиля. 

До этого сообщалось, что Иран уничтожил беспилотников из США и Израиля на сумму от 500 миллионов до двух миллиардов долларов. По данным агентства ISNA, количество сбитых БПЛА - 119 единиц. Все сбитые дроны разного типа, среди которых: MQ-9, Lucas, Hermes 900, Hermes 450, Harop, Heron, Orbiter 4.

#бпла #Ближний Восток #Иран #дроны #ксир #военные базы США #военный конфликт #военно-морские силы #Пятый флот ВМС США
