Иран ударил ракетами по крупнейшему СПГ-заводу в Катаре

Никто из сотрудников комплекса Рас-Лаффан не пострадал, их эвакуировали за несколько часов до иранской ракетной атаки.
Сергей Дьячкин 19-03-2026 01:04
© Фото: Sepahnews, Keystone Press Agency, Global Look Press

ВС Ирана атаковали ракетами промышленный комплекс Рас-Лаффан в Катаре. Об этом государственная нефтегазовая корпорация QatarEnergy сообщила в соцсети X.

Под ударом оказалось крупнейшее в мире предприятие по производству сжиженного природного газа. Сообщается, что предприятию был нанесен значительный ущерб. На территории комплекса Рас-Лаффан возникло несколько пожаров. Кроме СПГ-завода там находятся еще несколько перерабатывающих предприятий и порт, предназначенный для экспорта сжиженного природного газа.

По информации Минобороны Катара, Иран запустил в сторону Катара пять баллистических ракет, из которых четыре были сбиты. Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани назвал атаку безрассудной и опасной эскалацией конфликта. Он отметил, что Рас-Лаффан - один из важнейших энергетических узлов мира.

В QatarEnergy уточнили, что никто из сотрудников комплекса Рас-Лаффан не пострадал. Персонал был эвакуирован за несколько часов до ракетной атаки.

До этого Иран атаковал дронами место базирования израильских самолетов-топливозаправщиков в аэропорту Бен-Гурион. Отмечалось, что удар нанесли в ответ на гибель секретаря иранского Совета нацбезопасности Али Лариджани, генерал-майора республики Голамрезы Солеймани и моряков фрегата IRIS Dena. Отмечается, что огонь был открыт по объектам, связанным с обеспечением авиационных операций Израиля. По данным агентства, под удар также попали истребители и самолеты-заправщики, которые, по мнению Тегерана, играют «основополагающую роль» в авиаударах.

До этого сообщалось, что Иран уничтожил беспилотников из США и Израиля на сумму от 500 миллионов до двух миллиардов долларов. По данным агентства ISNA, количество сбитых БПЛА - 119 единиц. Все сбитые дроны разного типа, среди которых: MQ-9, Lucas, Hermes 900, Hermes 450, Harop, Heron, Orbiter 4.

До этого сообщалось, что США израсходовали запасы критически важных боеприпасов, включая крылатые ракеты большой дальности Tomahawk. По данным Центра стратегических и международных исследований, за первые 100 часов боев Соединенные Штаты применили 168 Tomahawk. Расход этих ракет оказался колоссальным, ВМФ США будет ощущать последствия затрат в течение нескольких лет, считают эксперты.

#завод #Иран #СПГ #катар #сжиженный природный газ #ракетная атака #Тамим Бен Хамад Аль Тани
